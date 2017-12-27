Эффект неожиданности: В Южно-Сахалинске полицейские обстреляли нарушителя снежками

В сети появилось видео эпичной погони за угонщиком с элементом неожиданности в Южно-Сахалинске.

В сети набирает популярность видео эпичной погони за угонщиком в Южно-Сахалинске.

Злоумышленник угнал автомобиль, а полиция на нескольких автомобилях преследовали его по улицам города со включенными сиренами. Два сотрудника полиции встали по обе стороны дороги и закидали лобовое стекло машины с преступником снежками. На что надеялись полицейские, "стреляя" снегом, неизвестно.

После того, как снег не возымел никакого действия, патрульные сели в автомобиль и присоединились к погоне. В СМИ появилась информация, что преступника все же удалось задержать, применив табельное оружие. Водитель получил ранение в ногу, а автомобиль огнестрельные повреждения кузова.

Видео: YouTube/Citysakh.ru