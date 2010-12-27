В Якутии школьница погибла из-за заряжающегося смартфона

Мертвую дочь обнаружили в ванне родители.

В Якутии школьница погибла в ванной, заряжая телефон.

Следственные органы СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) сообщают, что накануне вечером, 21 ноября, в ванной комнате в одной из квартир в городе Ленске родители обнаружили бездыханное тело 14-летней дочери.

В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что на ее теле имеется повреждение. Специалисты предположили высокую вероятность следа от ожога вследствие поражения электрическим током. СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)

При осмотре ванной был обнаружен деформированный оплавленный телефон на краю ванной. Телефон был подключен через удлинитель к электросети. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото:pixabay.com