В Высоцке появится терминал по перевалке кокса

Данный проект даст возможность трудоустройства порядка 160 жителям Высоцка.

Фирма "ЛУКОЙЛ" объявила о желании внедрить сухогрузный терминал, который бы осуществлял перевалку кокса и угля в Высоцке. Об этом сообщает пресс-служба местной организации.

Желаемые масштабы грузооборота нового терминала "СПК Высоцк" на начальной фазе внедрения уже в 2021 году достигнут стабильных отметок в 7 млн тонн в год. В общей сложности, величина грузооборота составит порядка 15 млн тонн. Данный проект даст возможность трудоустройства порядка 160 жителям Высоцка.

Создание современного перевалочного комплекса обеспечит дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Ленинградской области и Северо-Запада в целом. Уже сегодня в стране отмечается дефицит мощности перевалки угля и нефтяного кокса при поставках на экспорт. Кроме того "Высоцк" уже оснащен необходимой инфраструктурой, что позволит инвестору реализовать проект, оптимизируя затраты Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО