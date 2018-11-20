В Выборгском замке горожане смогут посетить выставку работ первокурсников Академии Штиглица

Уже в эту пятницу, в 14:00. Вход свободный.

В Выборгском замке откроется новая выставка с необычным и весьма интригующим названием "Метафизика архитектуры Выборга". Непосредственно саму выставку можно будет посетить на первом этаже основного корпуса здания. Об этом сообщает газета "Выборг".

Авторам поставили задачу отобразить свои мысли на листе бумаги стояла задача отразить свои впечатления от архитектурных достопримечательностей в творческих работах - набросках, зарисовках, графике и рельефе. Один из блоков студенческого творчества посвящен библиотеке Алвара Аалто. Студенты выполнили работы в технике белого рельефа с игрой теней и плавностью световых эффектов.

Также организаторы проекта подготовили для туристов и выборжан открытый урок акварельной живописи "Архитектурный экспромт". Отметим, посетить выставку и мастер-класс можно уже в предстоящую пятницу, восьмого февраля, в два часа дня.

Ежегодно студенты первокурсники кафедры интерьера и оборудования выезжают на пленэр в Выборг, познают архитектурные памятники и особую атмосферу древнего города, сообщают в пресс-службе выборгского объединённого музея-заповедника. Приезд в наш город традиционно начинается для них с посещения Замкового Острова, включает в себя большую обзорную экскурсию и заканчивается в библиотеке Алвара Аалто.

Вход на мероприятие для всех желающих свободный.

Источник: газета "Выборг"