В Выборгском районе вырос объем отгруженных товаров собственного производства

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства по Выборгскому району составил 105685,7 млн. рублей.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства в промышленности Выборгского района вырос на 23 процентных пунктов по сравнению с предыдущим, 2017 годом. Об этом стало известно из отчета об экономике муниципальных образований Выборгского муниципального района в 2018 году.

Так, в 2018 году показатели объема отгруженных товаров собственного производства по району составили 105685,7 млн. рублей. При этом лидерами поселений стали город Выборг (показатели составили 52551 млн. рублей), Светогорское городское поселение (39054,1), Каменногорское городское поселение (2980,8 млн. рублей).

Замкнули рейтинг лидеров поселений по объему отгруженных товаров собственного производста Рощинское городское поселение (372,5 млн. рублей) и Гончаровское сельское поселение (3982,8 млн.рублей).

Источник: отчет об экономике муниципальных образований Выборгского муниципального района в 2018 году