О пострадавших неизвестно.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Выборгском районе такси и иномарка вылетели на пешеходную зону. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на пересечении Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова. По словам очевидцев, столкнулись Nissan Tiida и такси "Ситимобил" Volkswagen Polo. В результате удара автомобиль такси отбросило на пешеходную зону. Более того, машина пробила ограждение и врезался в столб.

"Ниссан" же просто врезался в ограждение. У обоих автомобилей сильно повреждены передние части кузовов заявил корреспондент

О пострадавших пока информации нет. На место прибыли полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что ограбление предпринимателя на 11-й Линии В.О. попало на видео.

Фото и видео:Piter.TV