В этом году ожидается ввод в эксплуатацию двух мощных комплексов по производству и перегрузке сжиженного газ, построенных ЗАО "Криогаз-Высоцк" и ООО "Газпром-инвест".

Выборгский район на протяжении многих лет по-прежнему остается инвестиционно привлекательным. В настоящее время развитие и расширение условий для инвестиционной привлекательности территорий значимы для каждого муниципального образования региона. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Также пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратится с ежегодным инвестиционным посланием к представителям бизнеса.

Обращение состоится в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области пройдет 26 марта, в Волхове.

Участникам совещания представители регионального правительства, а также министерства промышленности и торговли Российской Федерации расскажут о факторах инвестиционной привлекательности Ленинградской области, результатах опроса иностранных компаний и возможностях поддержки со стороны государства для инвесторов.

Напомним, Ленинградская область по итогам 2018 года заняла лидирующие позиции в стране по объему инвестиций на душу населения. По итогам 2018 года объем инвестиций в экономику Ленинградской области составил 466,9 млрд рублей – 126,8% к уровню 2017 года. Согласно данным Петростата, по итогам 2018 года Ленинградская область заняла девятое место среди регионов РФ по объему инвестиций на одного жителя.

В этих показателях — немалая заслуга Выборгского района. Уже в этом году ожидается ввод в эксплуатацию двух мощных комплексов по производству и перегрузке сжиженного газ, построенных ЗАО "Криогаз-Высоцк" и ООО "Газпром-инвест". Это даст прирост более 600 новых рабочих мест и, соответственно, пополнение консолидированного бюджета.

За четыре года инвестиции в экономику Выборгского района составили около 50 млрд. рублей. Для сравнения: прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета района на 2019 год значительно меньше этой цифры – около 7 млрд. рублей.

Только в 2018 году новые инвесторы вложили 21,2 млрд. руб. на реализацию масштабных проектов по строительству комплексов по сжижению газа и расширению существующих портовых мощностей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: "Интересный Выборг"