В Выборгском районе прошел конкурс операторов машинного доения коров

В нем приняли участие восемь лучших мастеров животноводства из разных хозяйств Выборгского района.

В ООО "СП Матросово" (Советское городское поселение) состоялся 37-й районный конкурс операторов машинного доения коров. В нем приняли участие восемь лучших мастеров животноводства из разных хозяйств Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Поприветствовали конкурсантов представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, депутатского корпуса поселения, теркома профсоюза АПК Выборгского района, руководитель ООО "СП Матросово".

Руководитель АПК района Надежда Литвиненко, обращаясь к собравшимся, отметила, что от мастерства операторов машинного доения коров зависит продуктивность животных.

По традиции конкурс проходил в 3 этапа: проверка теоретических знаний, процесс доения, санитарная комиссия. По оценке жюри, все участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма и успешно справились с поставленными задачами.

В результате, победителем конкурса стала Нина Саитова - 99 баллов (ООО "СП Смена", Красносельское сельское поселение).

2 место заняла Галина Савельева - 98 баллов (ООО "СП Матросово", Советское городское поселение).

3 место – у Игоря Кириллова - 93,85 баллов (ООО "Цвелодубово", Рощинское городское поселение).

Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные призы.

Также в рамках мероприятия были отмечены ветеран производства Анжелика Пташкина, мастер животноводства 1 класса ООО "СХП Лосево" (Светогорское городское поселение), которая проработала в отрасли 27 лет, и молодого специалиста ООО "СХП Лосево" Наталью Сидорову, стаж работы - 3 года.

Кроме того, коллективу ООО "СП Матросово" была вручена благодарность от главы администрации МО "Выборгский район" Геннадия Орлова за высокий уровень подготовки конкурса.

.Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО