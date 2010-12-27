В частности, 12 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню городов и поселков, пройдут в Полянах, Первомайском, а также Светогорске.

В Выборгском районе пройдут Дни городов и поселков. Торжества начнутся уже завтра и продлятся все лето.

В частности, 12 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню городов и поселков, пройдут в Полянах, Первомайском, а также Светогорске.

В программе – традиционные шествия и награждение жителей, внесших значительный вклад в развитие поселений, молодежные фестивали, выступления творческих коллективов, спортивные состязания. Также в течение дня будут работать торговые ряды, аттракционы для детей.

Отметим, в этом году праздник, посвященный Дню города Выборга и Выборгского района, запланирован на 17 августа.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО