В Выборге состоялась торжественная церемония открытия летней трудовой кампании 2019 года

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Бабенко.

Сегодня на площади Выборгских полков состоялась торжественная церемония открытия летней трудовой кампании 2019 года.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Бабенко.

В первый летний месяц в работах по озеленению и благоустройству Выборга заняты 100 подростков. Пять отрядов, в каждом из которых трудятся по 20 человек, под руководством бригадиров сегодня получили свои первые задания и отправились на уборку территорий.

Дмитрий Бабенко рассказал, что рабочее время подростков - 4 часа в день, заработная плата за все время работы составит порядка 8000 рублей.

Помимо трудовой занятости для ребят, по традиции, будут организованы познавательные семинары и развивающие тренинги, а также интеллектуальные игры, спортивные состязания и многое другое. Кроме того, они станут участниками городских культурных мероприятий. В июне, например, это будут День независимости России и День молодежи. начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Бабенко

Традиционно организаторами деятельности молодежных бригад временных работ по озеленению и благоустройству города является отдел молодежной политики, отдел благоустройства районной администрации, Дом молодежи и Выборгский центр занятости населения.

Отметим, во всех поселениях Выборгского района трудовые бригады несовершеннолетних также начали свою деятельность.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО