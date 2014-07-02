В Выборге росгвардеец по пути домой задержал грабителя

Мужчина пытался украсть семь упаковок сыра и пять пачек сливочного масла.

Накануне вечером сотрудник отдела вневедомственной охраны из Выборга возвращался домой и увидел, как из продуктового магазина на Большой Каменной улице выбежал мужчина с корзиной продуктов. Офицер догнал преступника и задержал его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что в корзине лежали семь упаковок сыра и пять пачек сливочного масла. Сотрудник Росгвардии сообщил о случившемся в полицию и передал грабителя наряду группы задержания. По данному происшествию возбудили уголовное дело. Продукты изъяли.

Отмечается, что ранее мужчину судили за мелкое хулиганство, в марте он совершил еще одну кражу.

Фото: Piter.tv