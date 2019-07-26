В Выборге прошло совещание посвященное плановым работам ГУП "Леноблводоканала" на магистрали

План работ предполагает полное отключение водоснабжения на сутки. Администрация настаивает: это возможно только при условии тщательной подготовки "Водоканала"
Если в этом году не успеваем произвести работы, то работы будут перенесены на следующий год. В связи с тем, что у нас 1 сентября, начало учебного года, и объем воды, потребляемой населением, увеличится. 02:39-02:47 Эти работы важны, чтобы нам благополучно переживать зимние периоды
Георгий Казляев, начальник эксплуатационного участка Выборгского района ГУП "Леноблводоканала"
В ходе заседания были рассмотрены нужды больниц и образовательных учреждений. Обсуждались наиболее приемлемые для них даты отключения и меры, необходимые для полноценной работы.
Мы сейчас также проведем необходимую работу со всеми крупными абонентами города Выборга, поймем, что необходимо организовать. В каком объеме, сколько воды нужно подвезти, сделать крупные узловые точки, чтобы эти сутки жители Выборга провели с минимальным, подчеркиваю, дискомфортом
Дмитрий Самойленко, заместитель главы МО "Выборгский район"
Если "Леноблводоканал" не гарантирует решение всех организационных вопросов - работы перенесут на следующий год. Совещание, на котором будет принято окончательное решение, состоится в середине августа. Пока же "Леноблводоканал" занят закупкой оборудования и организационными вопросами.
Видео: Piter.TV
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