В Выборге прошло совещание посвященное плановым работам ГУП "Леноблводоканала" на магистрали

Леноблводоканал планирует произвести работы по замене оборудования на магистральном водоводе Выборга. Накануне в администрации обсудили план и условия работ. В совещании приняли участие представители больниц, детских садов и других соцобъектов.

План работ предполагает полное отключение водоснабжения на сутки. Администрация настаивает: это возможно только при условии тщательной подготовки "Водоканала"

Если в этом году не успеваем произвести работы, то работы будут перенесены на следующий год. В связи с тем, что у нас 1 сентября, начало учебного года, и объем воды, потребляемой населением, увеличится. 02:39-02:47 Эти работы важны, чтобы нам благополучно переживать зимние периоды Георгий Казляев, начальник эксплуатационного участка Выборгского района ГУП "Леноблводоканала"

В ходе заседания были рассмотрены нужды больниц и образовательных учреждений. Обсуждались наиболее приемлемые для них даты отключения и меры, необходимые для полноценной работы.

Мы сейчас также проведем необходимую работу со всеми крупными абонентами города Выборга, поймем, что необходимо организовать. В каком объеме, сколько воды нужно подвезти, сделать крупные узловые точки, чтобы эти сутки жители Выборга провели с минимальным, подчеркиваю, дискомфортом Дмитрий Самойленко, заместитель главы МО "Выборгский район"

Если "Леноблводоканал" не гарантирует решение всех организационных вопросов - работы перенесут на следующий год. Совещание, на котором будет принято окончательное решение, состоится в середине августа. Пока же "Леноблводоканал" занят закупкой оборудования и организационными вопросами.

Видео: Piter.TV