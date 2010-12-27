В Выборге прошло расширенное собрание по итогам социально-экономического развития Выборгского района

Собравшихся приветствовал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Во Дворце культуры города Выборга прошло расширенное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Выборгского района. С докладом выступил глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов.

Собравшихся приветствовал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Он поблагодарил участников собрания за внимание к жизни Выборгского района и сообщил регламент мероприятия.

Традиционно в начале весны мы собираемся в этом зале, для того, чтобы услышать, как решались задачи по реализации полномочий органов местного самоуправления, какие цели ставились, каких результатов удалось достичь. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Среди собравшихся были руководители профильных комитетов администрации Ленинградской области и губернатор Александр Дрозденко, депутаты, представители исполнительных органов государственной власти, федеральных органов власти, предприятий, учреждений, общественных организаций, городских и сельских поселений и жители Выборгского района.

После официальной части собрания прошла церемония чествования лучших творческих коллективов, общественных организаций, предприятий и организаций.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО