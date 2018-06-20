Видео: в Выборге прошел традиционный фестиваль "От сердца к сердцу"

Главными участниками фестиваля стали люди с ограниченными возможностями здоровья.

В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Выборге состоялся традиционный фестиваль "От сердца к сердцу". Главными участниками фестиваля стали люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было приурочено к году Здорового образа жизни в Ленобласти, а также к году театра в России.

Сегодня фестиваль - не просто традиционное мероприятие, это, прежде всего, настоящий праздник для всех – участников и гостей. Отрадно, что здесь можно не только показать свое творчество, но в живом общении обрести новых друзей, единомышленников. Евгений Мокрецов, исполнительный директор местной общественной организации инвалидов Выборгского района "Фаворит Плюс", руководитель общественной приемной депутата по округу №5

Площадкой для проведения фестиваля стал городской Дворец культуры. Перед началом концерта каждый из участников представил публике свои таланты, поделился увлечениями и хобби.

Участники мероприятия представили свои таланты в следующих номинациях: декоративно-прикладное, театральное, вокальное, музыкальное и хореографическое искусство. Организатором фестиваля является администрация МО "Выборгский район".

Видео: Piter.TV