В Выборге прошел общественный совет при губернаторе Ленобласти

В Выборге будут развивать туризм.

Сохранение и развитие культурного наследия позволит повысить туристическую привлекательность и раскроет потенциал Ленинградской области.

Об этом шла речь в Выборге, на общественном совете при губернаторе Ленинградской области.

У каждого поселения в Ленинградской области есть своя изюминка и надо дать возможность туристу познакомиться с тем культурным объектом, который есть в каждом населенном пункте. Мы отличаемся тем, что мы – историческая земля, нам есть что показать. Это и деревянное зодчество, и дворянские усадьбы, и исторические личности, которые связаны с Ленинградской областью. Надо развивать свой потенциал. сказал Александр Дрозденко

В ходе общественного совета студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета представили концепцию реставрации и развития зоны проспекта Карла Маркса в Новой Ладоге. Во время работы над проектами молодые люди выезжают в Новую Ладогу, проживают там и погружаются в историю.

Также на общественном совете обсуждалось включение Гатчины и Старой Ладоги в перечень исторических поселений федерального значения и о включении Шлиссельбурга, Ивангорода и Новой Ладоги в перечень исторических поселений регионального значения. Помимо духовной и культурной составляющей, статус исторического поселения позволяет городам участвовать в дополнительных программах по финансированию.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фото: "Интересный Выборг"