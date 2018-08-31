В Выборге прошел конкурсный этап Всемирного фестиваля уличного кино

Один из конкурсных показов глобального кинофестиваля под открытым небом прошел в Выборге. По результатам зрительского голосования победил фильм "Я тебя вижу" режиссера Дениса Кудрявцева из Тамбова.

Фестиваль, от начала и до конца организованный городскими активистами прошел в Выборге. На открытой площадке, предоставленной гостиничным комплексом "Виктория" горожанам было показано восемь короткометражных фильмов, снятых российскими режиссерами, среди которых посетители могли выбрать наиболее понравившийся им. Необычным был процесс голосования в данном кинофестивале. Для того, чтобы отдать свой голос за кинокартину, зрители поднимали в воздух смартфон, зажигалку, фонарик или любой другой светящийся предмет. По количеству огоньков в зрительном зале жюри конкурса выбирало фильм-победитель.

Среди восьми показанных на фестивале картин зрители отдали предпочтение короткометражной ленте "Я тебя вижу" за авторством молодого режиссера Дениса Кудрявцева из Тамбова. Фильм рассказывает историю девушки, угнавшей автомобиль со слепым мужчиной на заднем сиденье.

По словам выборгских организаторов, идея провести показ пришла совсем неожиданно, когда один из них наткнулся на сайт кинофестиваля и не ожидая никакого ответа написал его создателям. Создатели Всемирного фестиваля уличного кино не только поддержали выборгских активистов, но и подробно расписали все необходимые условия, а также включили голосование выборжан в общую конкурсную программу.

Все голоса, отданные за фильмы были записаны и отправлены в вышестоящее фестивальное жюри. В том числе и на основе мнения зрителей из Выборга будет принято решение о фильме-победителе в общих итогах фестиваля.

Видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"

Фото: Андрей Рассадовский