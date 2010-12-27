В Выборге пройдет прием жителей по поводу вопросов о начислениях за мусор

Прием граждан по личным вопросам проведет заместитель генерального директора по развитию Анна Разумова.

Завтра, 25 июля, в Выборге с 11.00 до 15.00 на вопросы граждан о начислениях за мусор (обращение с ТКО) будут отвечать представители областного ЕИРЦ Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО,

Прием граждан по личным вопросам проведет заместитель генерального директора по развитию Анна Разумова.

Напомним, в связи с реформой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) организован в Выборге организована приемная для содействия гражданам в решении индивидуальных и общих вопросов. Она работает с 8 июля по 8 августа 2019 года. По средам прием осуществляют специалисты АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами" Ленинградской области; по четвергам – специалисты АО "Единый информационно-расчетный центр" Ленинградской области, в остальные дни содействие гражданам оказывают представители администрации Выборгского района Ленинградской области.

Прием осуществляется по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, кабинет № 15. Телефон: 8-931- 3162- 577.

Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45)

Номера территориального Управления АО "ЕИРЦ ЛО" в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042

Кроме того, сформирован график работы по муниципальным образованиям Выборгского района. 22 июля состоялся прием граждан по вопросам обращения с ТКО в Светогорске. На ближайший период в графике регоператора запланированы еще два приема: в Красносельском поселении – 30 июля, в Селезневском – 8 августа.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО