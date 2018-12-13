В Выборге обсудят актуальные вопросы развития системы образования России

На форуме пройдет совместное заседание рабочих подгрупп "Образование", "Рынок труда и подготовка кадров" рабочих групп Государственного совета Российской Федерации.

Сегодня в Выборге начал работу Всероссийский форум молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Он соберет более 500 педагогов, представителей органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества из всех субъектов Российской Федерации, а также Белоруссии и Казахстана.

В открытии форума приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов.

Мы собрались, чтобы обсудить то, чем живет сегодня система образования, какие существуют проблемы и над чем предстоит работать в ближайшее время. Уверена, что у нас с вами состоится профессиональный и честный разговор. От этого диалога зависит вектор развития системы образования Российской Федерации. Несомненно, ценным и важным в работе форума является возможность общения друг с другом близких по духу коллег, обмен опытом. сказала в приветственном слове Татьяна Синюгина

Также она поблагодарила Правительство Ленинградской области, администрацию Выборгского района за то, что второй год подряд Выборг становится площадкой для Всероссийского форума.

В течение трех дней на разных дискуссионных площадках, которые расположились в библиотеке А. Аалто, ВЦ "Эрмитаж-Выборг", Выборгском замке, гимназии, здании совета депутатов, молодые педагоги и эксперты обсудят актуальные вопросы развития системы образования.

Также на форуме пройдет совместное заседание рабочих подгрупп "Образование", "Рынок труда и подготовка кадров" рабочих групп Государственного совета Российской Федерации.

В пленарном заседании, которое состоится 22 мая в зале киноцентра "Выборг Палас", планируется участие главы Министерства просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО