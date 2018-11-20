В Выборге изменился порядок предоставления услуг социального такси

Получатель услуги может оформить не более 6 заявок в месяц.

С 1 января 2019 года в порядок предоставления услуг социального такси внесены изменения.

В частности, снижена стоимость услуги для льготной категории граждан в зависимости от проезжаемого гражданином расстояния: - 10% от общей стоимости услуги (если проезжаемое расстояние составляет более 150 км); - 25% от общей стоимости услуги (если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км).

Получатель услуги может оформить не более 6 заявок в месяц.

Гражданам, получающим услуги гемодиализа, социальное такси предоставляется бесплатно, но количество заявок не должно превышать 8 в месяц. Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту. Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не производится. Получателя услуги социального такси могут бесплатно сопровождать в поездке два человека. Заказать социальное такси можно по многоканальному, бесплатному телефону: 8-800-777-04-26.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно и не позднее, чем за 2 дня до поездки.

По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси можно обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965) 032-18-04.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО