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В Выборге изменился порядок предоставления услуг социального такси
Сегодня, 13:13
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KaterinaKono13

В Выборге изменился порядок предоставления услуг социального такси

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Получатель услуги может оформить не более 6 заявок в месяц.   

С 1 января 2019 года в порядок предоставления услуг социального такси внесены изменения.

В частности, снижена стоимость услуги для льготной категории граждан в зависимости от проезжаемого гражданином расстояния:

- 10% от общей стоимости услуги (если проезжаемое расстояние составляет более 150 км);

- 25% от общей стоимости услуги (если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км).

Получатель услуги может оформить не более 6 заявок в месяц.    

Гражданам, получающим услуги гемодиализа, социальное такси предоставляется бесплатно, но количество заявок не должно превышать 8 в месяц.

Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту.

Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не производится.

Получателя услуги социального такси могут бесплатно сопровождать в поездке два человека.

Заказать социальное такси можно по многоканальному, бесплатному телефону: 8-800-777-04-26.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно и не позднее, чем за 2 дня до поездки.

По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси можно обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965) 032-18-04.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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