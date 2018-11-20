В Выборге изменился порядок предоставления услуг социального такси

С 1 января 2019 года в порядок предоставления услуг социального такси внесены изменения.
В частности, снижена стоимость услуги для льготной категории граждан в зависимости от проезжаемого гражданином расстояния:
- 10% от общей стоимости услуги (если проезжаемое расстояние составляет более 150 км);
- 25% от общей стоимости услуги (если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км).
Получатель услуги может оформить не более 6 заявок в месяц.
Гражданам, получающим услуги гемодиализа, социальное такси предоставляется бесплатно, но количество заявок не должно превышать 8 в месяц.
Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту.
Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не производится.
Получателя услуги социального такси могут бесплатно сопровождать в поездке два человека.
Заказать социальное такси можно по многоканальному, бесплатному телефону: 8-800-777-04-26.
Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно и не позднее, чем за 2 дня до поездки.
По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси можно обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965) 032-18-04.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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