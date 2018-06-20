В Выборге иномарка сбила 4-летнего малыша на пешеходном переходе

Сегодня, 11 апреля, на улице Приморская в городе Выборге Ленинградской области автомобиль сбил ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Водителем оказался 59-летний владелец иномарки "Kia Spectra".

Известно, что четырехлетний мальчик переходил пешеходный переход с матерью.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 08:30 11 апреля на улице Приморская в Выборге. Мама вела своего 4-летнего сына в детский сад. На пешеходном переходе 59-летний водитель автомобиля Kia Spectra сбил ребенка. Скорая помощь доставила мальчика в Выборгскую детскую больницу. После оказания помощи ребенка доставили домой.