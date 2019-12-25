Иномарка сбила первоклассника на Ярослава Гашека

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Накануне вечером, 30 ноября около 17:40, на улице Ярослава Гашека у дома №26 произошло ДТП. Как стало известно Piter.tv, 67-летний водитель "Мицубиси АСХ" сбил ребенка.

Семилетний первоклассник А. переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу №5.

Известно, что водитель иномарки привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году 4 раза.

Также накануне в Ленобласти 14 курсантов Росгвардии пострадали в ДТП по пути на учения.

Фото: Piter.tv