В "Великан парке" покажут роуд-муви "Поехали!" режиссера Дидье Барсело

По сюжету главная героиня не может выйти из машины, так как ее охватывает паническая атака, с чего и начинаются все приключения.

Во вторник, 13 сентября, в кинотеатре "Великан парк" состоится показ роуд-муви "Поехали!" режиссера Дидье Барсело.

По сюжету главная героиня не может выйти из машины, так как ее охватывает паническая атака, с чего и начинаются все приключения. По признанию Барсело, им с соавтором сценария Мари Дешер эта идея изначально показалась забавной и, конечно, нереальной. Однако однажды одна знакомая режиссера, работающая в психиатрической клинике, рассказала о пациентке, которая застряла в своей машине на несколько часов по дороге на работу и не могла выбраться из-за нахлынувшей паники. После этой истории сценаристы решили развить этот "недуг", доведя его до абсурдной идеи и сделать лейтмотивом сюжета.

Фото: предоставлено организаторами

