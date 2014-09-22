В ВОЗ заявили об отсутствии опасности новых штаммов COVID-19 для детей:

Новый штамм коронавируса не является более опасным для детей. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в организации следят за ситуацией, и назвать ее "тревожной" не могут. Она отметила, что несмотря на большое количество заболевших детей, данных о том, что вирус специально распространяется на детей пока нет.

Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей. Он просто распространяется на неиммунизированных

Мелита Вуйнович

Эксперт добавила, что у вероятность заболеть у детей выросла после послабления ограничений.