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В ВОЗ прогнозируют снижение смертности от COVID в России:

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В ближайшее время в России возможно снижение смертности от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде
Мелита Вуйнович

Специалист Всемирной организации здравоохранения отметила, что для стабилизации обстановки нужно выждать некоторое время. Она добавила, Россия очень большая страна, поэтому в разных ее областях ситуация с коронавирусом отличается. 

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 6 844 049 случаев заболевания. От коронавируса скончалось 180 041 больных. 

Видео: YouTube / Россия 24

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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