В ВОЗ прогнозируют снижение смертности от COVID в России:

В ближайшее время в России возможно снижение смертности от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде

Мелита Вуйнович

Специалист Всемирной организации здравоохранения отметила, что для стабилизации обстановки нужно выждать некоторое время. Она добавила, Россия очень большая страна, поэтому в разных ее областях ситуация с коронавирусом отличается.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 6 844 049 случаев заболевания. От коронавируса скончалось 180 041 больных.

Видео: YouTube / Россия 24