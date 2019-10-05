В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

Немало важным фактором является подготовка.

В случае обнаружения летящих в сторону России вражеских ракет у руководства страны будет несколько десятков минут для принятия решения о встречном ядерном ударе. Об этом сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук.

По словам военного, подлетное время отличается в зависимости от направления и самого полета. Для принятия решения ответственному лицу дается более десятков минут. Это время Нестечук назвал "достаточным".

Он также отметил, что для принятие ответных мер необходима подготовка – сбор всей информации, оценка ситуации и потенциальных рисков. По мнению начальника штаба, ответственному человеку нужно обладать "мощной силой воли".

Видео: YouTube/IAmBrian, kremlin