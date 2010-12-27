В Тосненском районе прошел фестиваль для детей и молодежи с особенностями развития

Соорганизаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта Ленинградской области.

В Тосненском районе прошел первый фестиваль для детей и молодежи с особенностями развития "Мы все равны". Об этом сообщает ОНФ.

Соорганизаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта. С детьми проводили творческие занятия, интерактивные игры, перед ними выступали юные таланты.

Мы поставили перед собой главную задачу – преодолеть проблемы социально-культурной изоляции инвалидов и изменить отношение к ним со стороны общества. Эти дети такие же равноправные участники культурного процесса и жизни общества. Владимир Разумов, организатор фестиваля, активист ОНФ в Ленинградской области

С ребятами занимались профессиональные аниматоры, аквагримеры, с ними проводились кружки и мастер-классы по рисованию, лепке, изготовлению фигур из воздушных шаров. В конце фестиваля все вместе пили чай с пирогами, сладостями, фруктами. Вместе с активистами Народного фронта в мероприятии приняли участие актеры профессиональных художественных студий, индивидуальные предприниматели, сотрудники местного дома культуры.

Фото: ОНФ