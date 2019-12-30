В Сосновом Бору машина сбила 7-летнюю девочку на "зебре"

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Сосновом бору. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, инцидент произошел 28 января около 18:10 на Ленинградской улице у дома №11. Водитель "Хонды" 1967-го года рождения наехал на несовершеннолетнюю в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В пресс-службе отметили, что стаж вождения мужчины составляет 15 лет.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель каршеринга без прав устроил ДТП в Кронштадте.
Фото: "Дорожный инспектор" / VK
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