В Сосновом Бору машина сбила 7-летнюю девочку на "зебре"

Инцидент произошел вечером 28 января.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Сосновом бору. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, инцидент произошел 28 января около 18:10 на Ленинградской улице у дома №11. Водитель "Хонды" 1967-го года рождения наехал на несовершеннолетнюю в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В пресс-службе отметили, что стаж вождения мужчины составляет 15 лет.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель каршеринга без прав устроил ДТП в Кронштадте.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK