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nadiputintseva
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В Сочи облитый бензином мужчина угрожал поджечь себя на крыше автомобиля

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В сети появилось видео из Адлера. Мужчина грозится поджечь себя

12 ноября на площади в Адлере мужчина в куртке на голое тело облил себя бензином, залез на свой автомобиль и грозился поджечь себя. Правоохранительные органы вовремя остановили пожароопасного гражданина.

Как сообщила транспортная полиция Адлера, ситуация произошла на местном железнодорожном вокзале. Неизвестный мужчина облил себя бензином на глазах у прохожих, а после этого сыпал угрозы с крыши своей машины.

На данный момент устанавливается личность задержанного и причины его поступка.

Видео: YouTube / Мария Пашкова 

Теги: новости россии , происшествия , сочи
Категории: Происшествия Новости России

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