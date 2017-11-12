В Сочи облитый бензином мужчина угрожал поджечь себя на крыше автомобиля

В сети появилось видео из Адлера. Мужчина грозится поджечь себя

12 ноября на площади в Адлере мужчина в куртке на голое тело облил себя бензином, залез на свой автомобиль и грозился поджечь себя. Правоохранительные органы вовремя остановили пожароопасного гражданина.

Как сообщила транспортная полиция Адлера, ситуация произошла на местном железнодорожном вокзале. Неизвестный мужчина облил себя бензином на глазах у прохожих, а после этого сыпал угрозы с крыши своей машины.

На данный момент устанавливается личность задержанного и причины его поступка.

Видео: YouTube / Мария Пашкова