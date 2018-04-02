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Видео: В Сочи загорелся пятиэтажный дом

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Огонь распространяется из-за сильного ветра.

2 апреля в центре Сочи загорелся жилой пятиэтажный дом. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, загорелась мансарда в ЖК Панорама на Лысой горе. 

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, заявка о происшествии поступила в 17:43. По оценкам огнеборцев,  огонь охватил 500 квадратных метров. Спасатели экстренно эвакуируют всех жильцов.

Очевидцы также рассказали, что огненное "зарево" видно издалека. Спасатели тушат пожар, но из-за ветра огонь быстро распространяется. На кадрах видеозаписи видно, что соседний корпус находится очень близко от очага возгорания.

Подробности случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Видео: Instagram / maksportal.ru

Фото: Instagram / apersikovna

Теги: пожар , пожар в сочи , происшествия
Категории: Новости России Происшествия Картина дня

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