Видео: В Сочи загорелся пятиэтажный дом

2 апреля в центре Сочи загорелся жилой пятиэтажный дом. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, загорелась мансарда в ЖК Панорама на Лысой горе.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, заявка о происшествии поступила в 17:43. По оценкам огнеборцев, огонь охватил 500 квадратных метров. Спасатели экстренно эвакуируют всех жильцов.
Очевидцы также рассказали, что огненное "зарево" видно издалека. Спасатели тушат пожар, но из-за ветра огонь быстро распространяется. На кадрах видеозаписи видно, что соседний корпус находится очень близко от очага возгорания.
Подробности случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Видео: Instagram / maksportal.ru
Фото: Instagram / apersikovna