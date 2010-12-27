В Смольном отказались от идеи топливозаправочного комплекса в Пулково

В понедельник, 11 сентября на сайте городского правительства появилось распоряжение КГА об отказе от идеи топливозаправочного комплекса в Пулково.

Как сообщает "Фонтанка", Комитет по градостроительству и архитектуре отказался от планировки топливозаправочного комплекса в Пулково, а также прокладки железнодорожной ветки и подъездной дороги к нему.



Информация об этом была опубликована 11 сентября на сайте городского правительства. Стоит отметить, что в октябре прошлого года стало известно о вкладе "Роснефти" и ВТБ размером в 4,5 миллиарда в указанный заправочный комплекс.



По первоначальному плану, заправочный комплекс должен был включать в себя два склада топлива и пункт заправки, работы планировали закончить до июля 2018 года. Для этих целей было создано ООО "ТЗК Пулково". Совет по инвестициям присвоил проекту статус стратегического.



Фото: ВКонтакте/Пулково/Лера Киаме