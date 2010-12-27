В Петербурге догхантеры убили лисицу

В Петербургском парке отравили лисицу группа лиц, которая занимается отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах.

В Санкт-Петербурге догхантеры оставили в Шуваловском парке отраву. В итоге на нее поймалась не безнадзорная собака, а безобидная лисица. Отмечается, что спасти дикое животное не удалось.

Член общественного совета по сохранению парка Дмитрий Ширшков рассказал, что тело погибшей лисы отправили на ветеринарную экспертизу, чтобы там установили причину гибели.

Для того, чтобы проверить парк на наличие отравы можно привлечь природоохранную прокуратуру, однако общественники говорят о том, что из-за гибели одной лисы прокуроры не обратят внимания. "В заявлении нужно иметь массовость, а у нас только один смертельный случай с собакой плюс четверых успели спасти, и вот теперь еще и дикие животные", – считает Ширшков.