В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Угрозы жизни и здоровью экипажа не было.

В субботу, 30 мая, в московском аэропорту Шереметьево загорелся Boeing 777. Видео с места событий был опубликован в телеграм-канале 112.

На кадрах видно, как из хвостовой части самолета вырывается пламя в тот момент, как Boeing заходит на посадку. В беседе с "Интерфаксом" источник знакомый с подробности ЧП рассказал, что выброс огня случился из вспомогательной силовой установки из-за догорания остатков топлива.

Во время воспламенения на борту лайнера находились пассажиры. Никто не пострадал.

UPD: Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин опроверг информацию о наличии пассажиров на борту самолета. По его словам Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина.

Видео: Телеграм-канал "112"