В Шанхае объявили предпоследний уровень опасности из-за жары

Китайский город накрыла "жаркая волна".

В Шанхае объявили предпоследний уровень опасности (оранжевый) из-за аномальной жары. Об этом сообщили специалисты из центральной метеорологической станции. В отдельных районах города показатели термометров поднялись до отметки в 37 градусов по Цельсию.

Местные власти призывают граждан соблюдать необходимые меры безопасности. Они советуют отказаться от длительного нахождения на солнце, сократить время работы вне помещений с кондиционерами и избегать активности на воздухе.

Пятый день в Шанхае температура превышает 35 градусов по Цельсию. Если такая температура воздуха держится более трех дней, то такую погоду называют "жаркой волной". За последние 20 лет самой продолжительной волной была та, что пришла в 2003 году. Она продлилась 19 дней. В 2020 году самым жарким днем в Шанхае может стать 14 августа.

В Японии за неделю от жары умерли 10 человек.