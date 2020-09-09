Танцевальный мастер-класс по Vogue для взрослых и детей

Длительность занятия – 1 час.

12 сентября в "Севкабель Порту" пройдут танцевальные мастер-классы Vogue для взрослых и детей. Занятие проведут резиденты танцевального центра PROТАНЦЫ Питер – Анастасия Ninja и Алан Мамбетов.

Участие в мастер-классах бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Занятие для детей начнется в 14:00. Его длительность составит 1 час. Сразу после пройдет занятие для взрослых. Материал рассчитан на начинающий уровень танцоров.

Стиль Vogue возник в 60-х гг. в США и был частью андеграундной субкультуры. Сегодня этот выразительный танец стал популярен во всем мире. Отличительными чертами направления являются манерная походка, быстрая линейная техника движения руками, падения и вращения.

Видео: Анастасия и Алан на FASHION SEASON VOGUE BALL