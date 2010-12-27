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Установлено, что в Петербурге с приходом зимы стало в три раза больше аварий
Сегодня, 12:00
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Shdaria
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Установлено, что в Петербурге с приходом зимы стало в три раза больше аварий

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В Петербурге зафиксировано огромное количество ДТП из-за погодных условий. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

В Петербурге 1 декабря специалисты дорожно-патрульных служб зафиксировали аномальное количество дорожных аварий в городе. 
 
Сотрудники ГИБДД борются с причиной возникновения аварийных ситуаций на дороге. Водителей просят соблюдать скоростной режим, внимательнее относиться к вождению, а также предупреждать о маневрах других участников движения. Отмечается, что количество ДТП прибавились из-за погодных условий, также стоит помнить, что пришла зима и данная погодная ситуация сохранится на долго.
 
Установлено, что за 1 декабря дорожных аварий стало в три раза больше по сравнению с последним месяцем осени. 
 
 
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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