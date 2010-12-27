Установлено, что в Петербурге с приходом зимы стало в три раза больше аварий

В Петербурге зафиксировано огромное количество ДТП из-за погодных условий. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

В Петербурге 1 декабря специалисты дорожно-патрульных служб зафиксировали аномальное количество дорожных аварий в городе.

Сотрудники ГИБДД борются с причиной возникновения аварийных ситуаций на дороге. Водителей просят соблюдать скоростной режим, внимательнее относиться к вождению, а также предупреждать о маневрах других участников движения. Отмечается, что количество ДТП прибавились из-за погодных условий, также стоит помнить, что пришла зима и данная погодная ситуация сохранится на долго.