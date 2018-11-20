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Alena_Zinovieva
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Видео: верблюд пришел на помощь застрявшей в снегу "Ниве"

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Комичная ситуация произошла в Саратове.

На YouTube появилось забавное видео со спасательной операцией, которая произошла в Саратове. В городе выпало очень много снега, поэтому отечественный автомобиль "Нива" попал в снежный плен.  На записи видно, что на помощь водителю пришел верблюд. Животное привязали к машине, после чего горбатый без проблем вытянул транспортное средство на очищенную дорогу.

Достаточно необычно наблюдать верблюда в заснеженной местности, да еще и за таким занятием. Оказалось, что на Кумысной поляне местный житель держит у себя сразу двух верблюдов. Один из них и пришел на помощь горе-автомобилисту.

Ранее мы писали, что в Индии леопард напал на толпу людей.

Видео: YouTube / ИА Версия-Саратов

Теги: верблюд вытащил ниву, видео, непогода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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