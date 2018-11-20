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Ужасающее видео: в Индии леопард напал на толпу людей

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Он ранил шесть человек. Его удалось поймать лишь через четыре часа.

В сети опубликовали видео, где дикий леопард напал на людей в северной части Индии. Прежде чем его поймали, он успел ранить шесть человек. Об этом сообщает портал news.com.au.

На кадрах видно, как животное быстро передвигается от жертвы к жертве, взбирается на стены и другие препятствия. Местные СМИ сообщают, что серьезно никто не пострадал из-за этого, но ранены оказались шесть человек.

Прошло не менее четырех часов, прежде чем леопарда удалось поймать. Для этого пришлось применить три дротика со снотворным. После этого его отвезли в ближайший зоопарк.

По данным на 2014 год, в Индии обитают около 10 000 леопардов.

Фото: AFP
Видео: news.com.au

 

 

 

 

 

 

Теги: животное напало, леопард, леопард напал на толпу
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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