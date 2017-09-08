В Сестрорецке умер посетитель ресторана сети KFC

Посетителю ресторана KFC в Сестрорецке стало плохо и врачам не удалось его спасти.

Как сообщает "Фонтанка", днем 8 сентября посетителю единственного ресторана KFC в Сестрорецке стало плохо и он скоропостижно скончался.



Мужчина лет 35-40 в ресторане быстрого питания заказал два обеда - два бургера и два напитка, подошел к столу и резко почувствовал недомогание. Сотрудники ресторана оперативно вызвали "скорую", но врачи констатировали смерть мужчины.



После инцидента заведение закрыли, а посетителей вывели на улицу. На месте работают сотрудники полиции и районного СК.