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ДТП в Сестрорецке с участием иномарки и пешехода обернулось тяжелыми травмами

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В среду, 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло жуткое ДТП. Иномарка сбила пешехода, у последнего тяжелые травмы.

Как сообщает "Фонтанка", 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.

Водитель автомобиля "Хендай" сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе в 16:20 у дома 202 по Приморскому шоссе.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Теги: дтп спб , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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