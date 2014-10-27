Как сообщает "Фонтанка", 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.
Водитель автомобиля "Хендай" сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе в 16:20 у дома 202 по Приморскому шоссе.
Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.
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ДТП в Сестрорецке с участием иномарки и пешехода обернулось тяжелыми травмами
В среду, 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло жуткое ДТП. Иномарка сбила пешехода, у последнего тяжелые травмы.
Как сообщает "Фонтанка", 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.