ДТП в Сестрорецке с участием иномарки и пешехода обернулось тяжелыми травмами

В среду, 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло жуткое ДТП. Иномарка сбила пешехода, у последнего тяжелые травмы.

Как сообщает "Фонтанка", 20 сентября в Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.



Водитель автомобиля "Хендай" сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе в 16:20 у дома 202 по Приморскому шоссе.



Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.