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В Сестрорецке десятиклассника нашли в бессознательном состоянии из-за употребления наркотиков
Сегодня, 9:47
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lesjasap
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В Сестрорецке десятиклассника нашли в бессознательном состоянии из-за употребления наркотиков

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В Сестрорецке школьник отравился наркотиками.

На набережной Сестрорецка обнаружили мальчика 12-14 лет на вид, в бессознательном состоянии. Как выяснилось позже, им оказался 16-летний подросток.
 
Инцидент произошел около 19 часов вечера 17 сентября.  Десятиклассника нашли на набережной реки Сестры около пешеходного моста рядом с улицей Володарского. Мальчик лежал без движения у родника. 
 
В настоящий момент школьник госпитализирован в городскую детскую больницу номер пять. Пострадавший находится в наркотической коме. У него диагностировали тяжелое отравление. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.
Теги: наркотики , сестрорецк , школьник
Категории: Новости СПб

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