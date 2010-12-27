В Сестрорецке десятиклассника нашли в бессознательном состоянии из-за употребления наркотиков

В Сестрорецке школьник отравился наркотиками.

На набережной Сестрорецка обнаружили мальчика 12-14 лет на вид, в бессознательном состоянии. Как выяснилось позже, им оказался 16-летний подросток.

Инцидент произошел около 19 часов вечера 17 сентября. Десятиклассника нашли на набережной реки Сестры около пешеходного моста рядом с улицей Володарского. Мальчик лежал без движения у родника.

В настоящий момент школьник госпитализирован в городскую детскую больницу номер пять. Пострадавший находится в наркотической коме. У него диагностировали тяжелое отравление. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.