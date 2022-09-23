В Санкт-Петербурге расширят право на бесплатный проезд для детей из многодетных семей и студентов

Проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга одобрен на совещании губернатора с членами правительства.

Дети из многодетных семей до 23 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. В Санкт-Петербурге предложен соответствующий проект закона, предусматривающий изменения в Социальный кодекс города. Корректировки позволят расширить категории граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что городские льготы, в том числе и на проезд, уже приведены в соответствие с федеральными стандартами, но теперь круг получателей этих льгот будет значительно расширен. Это нововведение особенно важно для многодетных семей.

Ранее бесплатным проездом могли пользоваться только дети из многодетных семей до 18 лет, при условии очного обучения. Новый законопроект предлагает предоставить право на бесплатный проезд всем несовершеннолетним из многодетных семей, независимо от формы обучения, а также студентам до 23 лет, если они учатся очно.

Для удобства получения проездных документов будет увеличено количество пунктов выдачи. Жителям отдалённых районов Санкт-Петербурга станет проще оформить проездные билеты, так как новые пункты будут открыты вблизи железнодорожных вокзалов, таких как в Колпино и Красном Селе.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и направлен на усиление социальной поддержки многодетных семей, обеспечивая бесплатный доступ к общественному транспорту для большего числа детей.

Ранее мы писали, что в Петербурге ко Дню знаний ввели в эксплуатацию 25 новых школ.

Фото: Piter.TV