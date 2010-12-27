В Санкт-Петербурге рысскрыли преступление, совершенное 18 лет назад

В Петербурге задержали преступника, который зарезал водителя.

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска Московского района задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось поймать 42-летнего петербуржца, который обвиняется в совершении убийства таксиста. С помощью свидетелей преступление раскрыли.

Сотрудниками полиции установлено, что ночью 1 февраля 1999 года мужчина остановил автомобиль "ВАЗ", за рулем которого находился частный извозчик. В ходе поездки между пассажиром и 48-летним водителем произошел спора, который позже перерос конфликт. У одного из домов на улице Севастьянова пассажир выхватил нож и несколько раз ударил им водителя, после чего с места происшествия скрылся.

Задержанный подозреваемый сознался и в ходе следственного эксперимента показал, как все происходило в ночь преступления. Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим, за кражи и грабежи.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому избрана мера пресечения.