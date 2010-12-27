В Петербурге задержали индийский кунжут с мертвой ягодной дрозофилой

Опасного вредителя обнаружили при проведения фитосанитарного контроля.

В морском порту Петербурга задержали крупную, в 18 тонн, партию индийского кунжута, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. На стадии фитосанитарного контроля в складках мешков, в которые и были упакованы семена, специалисты нашли мертвые имаго опасного вредителя, азиатской ягодной дрозофилы.

Имаго – завершающая фаза жизненного цикла насекомых. Именно эта фаза определяет конечный внешний вид членистоногих. Ягодная дрозофила признана карантинным объектом странами Евразийского экономического союза, вредное насекомое губит ягоды, сливу, персики и другие плоды. Вылупляющиеся в плоде личинки питаются внутренностью фрукта, чем вызывают размягчение тканей. К тому же, вредитель легко размножается и переносится в новые регионы во время международной торговли.

В самом кунжуте вредителя не обнаружили, мертвые имаго опасности для продукции уже не представляли, поэтому было принято решение выпустить полученный груз.

Ранее сообщалось, что число отравившихся сотрудников "Ленты" выросло до 155 человек.

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