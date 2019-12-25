В Петербург не пропустили 71 тонну кунжута из Индии

В ходе проверки продукции были выявлены нарушения Технических регламентов Таможенного союза.

В Петербург запретили ввоз 71 тонны кунжута из Индии. Две партии масленичной продукции следовали в адрес предприятия Калининграда, которое занимается производством какао, шоколада и кондитерских изделий. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ходе проверки продукции были выявлены нарушения Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности зерна" и "О безопасности пищевой продукции". На партии кунжута отсутствовали протоколы испытаний и декларации о соответствии.

Ввоз 71 тонны кунжута из Индии запрещён.

Ранее в порту Петербурга приостановили движение 27 тонн говяжьих субпродуктов.

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