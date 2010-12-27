Первый день зимы в Петербурге: К снегу с дождем добавился сильный ветер

Погода в Северной столице становится максимально неприятной с началом зимы. В пятницу, 1 декабря, главное управление МЧС предупреждает об усилении ветра. По прогнозу Северо-Западное УГМС, в первый день зимы ожидают усиление восточного и юго-восточного ветра. Скорость порывов будет досягать 12-15 метров в секунду.
Ранее Piter.tv передавал, что синоптики обещают Петербургу сильный снег с дождем в первый день зимы. Из-за ухудшения погоды на дорогах произошло много ДТП. ГИБДД просит водителей вспомнить "зимнюю" манеру вождения.