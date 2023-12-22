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В США заявили, что не планируют направлять на Украину военных инструкторов

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Чарльз Браун назвал срок, в который специалисты из США могут вернуться на Украину.

Американское министерство по обороне в настоящее время не планирует направлять собственных военных инструкторов на территорию Украины. Соответствующее заявление журналистам на совместной пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, выступая с шефом Пентагона  Ллойдом Остиным. Генерал напомнил корреспондентам о том, что до начала российской специальной военной операции американские специалисты находились на Украине ради обучения солдат армии киевского режима. Теоретически инструкторы США смогут вернуться в эту страну, но только после завершения регионального конфликта с Москвой. 

Сейчас нет планов направлять наших военных инструкторов на Украину.

Чарльз Браун, генерал США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

 

Теги: отправка войск, пентагон, чарльз браун
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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