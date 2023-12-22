В США заявили, что не планируют направлять на Украину военных инструкторов

Американское министерство по обороне в настоящее время не планирует направлять собственных военных инструкторов на территорию Украины. Соответствующее заявление журналистам на совместной пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, выступая с шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Генерал напомнил корреспондентам о том, что до начала российской специальной военной операции американские специалисты находились на Украине ради обучения солдат армии киевского режима. Теоретически инструкторы США смогут вернуться в эту страну, но только после завершения регионального конфликта с Москвой.
Сейчас нет планов направлять наших военных инструкторов на Украину.
Чарльз Браун, генерал США
Пентагон: страны НАТО обсуждают приписываемое РФ влияние на Грузию.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все