Скотт Риттер считает, что контрнаступление ВСУ не идет успешно.

Решения, принимаемые российским президентом Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, укрепляют страну. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины лишились тысяч своих солдат и треть части всего оружия, которое имеет армия киевского режима благодаря военной помощи от стран НАТО.

Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что Украина уже больше месяца ведет атаку, которая должна была нанести сокрушительный удар российским вооруженным силам, но в результате ВСУ не дошли даже до первой линии обороны России.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty