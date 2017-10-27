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В США начали съемки фильма "Капитан Марвел"

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Главные роли в картине исполнят Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л.Джексон.

В США начались съемки нового фильма из Вселенной "Marvel" – "Капитан Марвел". Об этом сообщило издание "Los Angeles Times".

Работа над фильмом пройдет в Лос-Анджелесе, Калифорнии, а также в Батон-Руж и Новом Орлеане. Поклонники "Marvel" увидят не только новых героев, но и старых знакомых - Ронана Обвинителя, злодея, впервые показанного в "Стражах Галактики",  агента Колсона  и многих других.

Известно, что главной героиней станет Кэрол Денверс, летчица ВВС США. Она повстречает инопланетянина по имени Маар-Велл, от которого получит сверхъестественные силы. Предположительно, что события фильма развернутся в 90-х годах предыдущего столетия.

Главные роли в картине исполнят Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л.Джексон. Премьеру "Капитана Марвел" планируют на 8 марта 2019 года.

Фото: КиноТеатр.ru / официальный сайт.

Видео: YouTube

Теги: капитан марвел , комиксы марвел , марвел , сериалы марвел
Категории: Новости России Культура Кино

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