В США подтвердили намерения поставить Украине танки Abrams осенью

Патрик Райдер рассказал о военной помощи Украине.

Американское оборонное ведомство по-прежнему собирается поставить Вооруженным силам Украины танки M1A1 Abrams осенью.Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне от 27 июня сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, могут ли военные США отправить тяжелую технику киевскому режиму раньше, чем в сентябре. Эксперт заметил, что не может объявить о конкретном дне, когда танки будут доставлены стране.

На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Также у чиновника журналисты спросили о том, намерена ли вашингтонская администрация ускорить поставки Abrams. Патрик Райдер уточнил, что власти США ранее сообщали о принимаемых мерах для ускорения передачи Украине танков. Изначально в отношении "Абрамсов" рассматривались более длительные сроки.

В США заявили, что поставка нового пакета оружия Украине не связана с событиями в РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now