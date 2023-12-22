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В США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен

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Марджори Тейлор Грин призвала решить проблему миграции в стране.

Американская законодательница, представитель Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о том, что некоторым политикам из США хотелось бы отправить войска на территорию Украины. Соответствующее заявление конгрессвумен сделала на публичном мероприятии, организованном в штате Джорджия. Она пояснила, что лично выступает против отправки американских военнослужащих для сражения в региональном конфликте на стороне киевского режима. По мнению политика, Вашингтону следует сражаться с картелями миграционного кризиса, возникшего внутри страны.

Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине.

Марджори Тейлор Грин, политик США

Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью.

Фото и видео: YouTube / Congresswoman Marjorie Taylor Greene

Теги: конгресс, марджори тейлор грин, миграционный кризис, отправка войск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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