Марджори Тейлор Грин призвала решить проблему миграции в стране.

Американская законодательница, представитель Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о том, что некоторым политикам из США хотелось бы отправить войска на территорию Украины. Соответствующее заявление конгрессвумен сделала на публичном мероприятии, организованном в штате Джорджия. Она пояснила, что лично выступает против отправки американских военнослужащих для сражения в региональном конфликте на стороне киевского режима. По мнению политика, Вашингтону следует сражаться с картелями миграционного кризиса, возникшего внутри страны.

Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине. Марджори Тейлор Грин, политик США

Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью.

Фото и видео: YouTube / Congresswoman Marjorie Taylor Greene